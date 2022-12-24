«القوى العاملة» تلغى ترخيص شركة «إيرباص» لإلحاق العمالة بالخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، عن إلغاء نشاط شركة "إيرباص" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "1177" شركات، وذلك لمخالفتها لأحكام القانون الذي حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات والتي تتمثل في فَقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، الذي ينص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وجاء في بيان صحفي اليوم، أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة أكد على حرص الوزارة على حماية حقوق راغبي العمل بالخارج، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي شركة قد تخالف القانون أو تتلاعب براغبي العمل، وأن الوزارة تتابع عن كثب جميع شركات إلحاق العمالة المرخصة والتي تعمل بشكل رسمي الآن وعددها 920 شركة، موجهًا رسالة إلى جميع راغبي العمل بعدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة رسميًا، وأنه في حال وجود أي استفسارات يجب الاستعلام من القنوات الرسمية بالوزارة.