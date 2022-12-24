الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص في الأقصر

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.  

وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة الأقصر) وبحوزته كمية قدرها (6142 عبوة"جبن أبيض") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

الإدارة العامة شرطة التموين الجرائم التموينية محافظة الأقصر السلع الغذائية مالك مخزن

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وائل لطفي

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