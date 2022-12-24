فيديو وصور من موقع حريق خط غاز كوبرى النادى الأهلى بمدينة نصر

حصل "الدستور" على مقطع فيديو وصور من موقع حادث حريق خط غاز مدينة نصر، إذ أنه أثناء إجراء إصلاحات لخط مياه حدث اصطدام بالغاز، ونتج عنه حريق تسبب في وفاة 3 عمال.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على سائق اللودر المتسبب في حريق خط غاز مدينة نصر، أثناء إجراء إصلاحات لخط مياه حدث اصطدام بالغاز.

وانتهى رجال الحماية المدنية من عمليات تبريد موقع حريق خط الغاز، كما يجرى المعمل الجنائي حصر الخسائر والأسباب الناجمة عن الحريق.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبرى النادي الأهلى فى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر، نتيجة كسر ماسورة غاز.

وعلى الفور انتقل اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، وقوات الحماية المدنية ومسئولو شركة الغاز وشركات المرافق، وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطى دون قطع الغاز عن أهالى المنطقة، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد، وتجرى عمليات إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

وانتهى رجال الحماية المدنية من عمليات تبريد موقع حريق خط غاز في مدينة نصر، كما يجرى المعمل الجنائي حصر الخسائر والأسباب الناجمة عن الحريق.