جلسة عاصفة.. تفاصيل اجتماع فيريرا مع إمام عاشور بسبب ضربة جزاء

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك جلسة خاصة مؤخراً مع إمام عاشور لاعب وسط الزمالك، بسبب غضب اللاعب من عدم تسديد ركلة الجزاء أمام حرس الحدود في المباراة الأخيرة، ورفض زميله أحمد سيد "زيزو" تسديده لها وتمسك الأخير بتسديدها مثلما كلفه الجهاز الفني للزمالك.

وكان إمام عاشور ظهر غاضباً وهو الأمر الذي لم يرضى عنه جماهير الزمالك، خاصة بعدما طالبه شيكابالا ونبيل عماد دونجا بالاحتفال معهم بعد المباراة لكنه رفض وغادر أرض الملعب.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تفاصيل رسالة فيريرا لإمام عاشور، حيث قال له مدرب الزمالك: «أنت لاعب كبير لازم يبقى تفكيرك كبير، متخليش تفكيرك يوديك في مكان تاني ويأثر على مستقبلك مع الكورة، اشتغل على نفسك في الكورة وبس وركز في الملعب».

وتابع: «أنت مش محتاج ضربة جزاء عشان تهدف أنت لاعب نص ملعب وبتجيب اهداف، بلاش تتعامل إنك لسة لاعب صغير».

وفجر المصدر مفاجأة كبيرة، حيث قال إن إدارة الزمالك متعاطفة مع إمام عاشور وترى أنه كان من حقه تسديد ركلة الجزاء.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك طالبت من إدارة الكرة التحدث مع فيريرا ومطالبته بتغير ترتيب المسددين لركلات الجزاء، مؤكدة أن إمام عاشور من حقه الحصول على فرصة التسديد وكذلك محمد أشرف "روقا"، خاصة بعدما أهدر زيزو ركلة جزاء أمام طلائع الجيش.

وتابع المصدر قائلاً إن إدارة الزمالك طالبت من إدارة الكرة إبلاغ فيريرا بإن يغير ترتيب المسددين لركلة الجزاء إذا أهدر المكلف الأول أي ضربة وهكذا.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في جزء من الملعب، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وركز الجهاز الفني للفريق على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة، ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، مجموعة من التعليمات الفنية لعدد من اللاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة غلق ملف مباراة حرس الحدود بشكل نهائي والتركيز فقط على تحقيق الفوز في مواجهة المقاولون العرب المقبلة وحصد الثلاث نقاط.