رئيس الرقابة على الصادرات والواردات يعقد ندوة حول فحص السلع الكهربائية

عقدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة المهندس عصام النجار، ندوة بعنوان «دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى فحص السلع الكهربائية» مع الشركات الرائدة في استيراد السلع الكهربائية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، بتوطيد التعاون بين الهيئات التابعة للوزارة والقطاع الخاص.

واستعرض المهندس عصام النجار نبذة عن تاريخ الهيئة والقوانين المنظمة لها، وقدم عرضا لإنجازات الهيئة لعام 2022، وتم عرض معامل السلع الكهربائية والاختبارات المعتمدة بها والمواصفات القياسية الخاصة بجميع الأصناف.

شارك بالندوة نبيل يوسف عبدلله، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المستوردة للسلع الكهربائية، وعدد من المختصين بفحص السلع الكهربائية بالهيئة والفروع المختلفة.

وقد تم الرد على جميع استفسارات المشاركين من الشركات المستوردة للسلع الكهربائية.

وأكد رئيس الهيئة حرصه على إزالة كافة المعوقات لتيسير حركة التجارة ومساندة المستوردين، وأنه سيقوم بدراسة كافة المقترحات المقدمة من المستوردين.