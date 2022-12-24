السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس الرقابة على الصادرات والواردات يعقد ندوة حول فحص السلع الكهربائية

اجتماع
اجتماع

عقدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة المهندس عصام النجار، ندوة بعنوان «دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى فحص السلع الكهربائية» مع الشركات الرائدة في استيراد السلع الكهربائية.

 يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، بتوطيد التعاون بين الهيئات التابعة للوزارة والقطاع الخاص.

واستعرض المهندس عصام النجار نبذة عن تاريخ الهيئة والقوانين المنظمة لها، وقدم عرضا لإنجازات الهيئة لعام 2022، وتم عرض معامل السلع الكهربائية والاختبارات المعتمدة بها والمواصفات القياسية الخاصة بجميع الأصناف.

شارك بالندوة نبيل يوسف عبدلله، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المستوردة للسلع الكهربائية، وعدد من المختصين بفحص السلع الكهربائية بالهيئة والفروع المختلفة.        

وقد تم الرد على جميع استفسارات المشاركين من الشركات المستوردة للسلع الكهربائية.

وأكد رئيس الهيئة حرصه على إزالة كافة المعوقات لتيسير حركة التجارة ومساندة المستوردين، وأنه سيقوم بدراسة كافة المقترحات المقدمة من المستوردين. 

إزالة كافة المعوقات الاختبار التجارة الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة مواطن في كفر الزيات بالغربية

سقوط عاطل بحوزته 2 كيلو استروكس بالمطرية

القضاء الإدارى تنظر دعوى أسرة مسيحية لاستعادة الطفل شنودة ووقف تغيير ديانته

هيئة ميناء الإسكندرية تستعد لمواجهة الطقس السيئ

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح نارى خلال حملة بأسيوط

«الداخلية» تضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى الشرقية والسويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى