السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ دراسات بيئة يستعرض حلول طبيعية لمنع تآكل السواحل (فيديو)

عبد المسيح سمعان
عبد المسيح سمعان

كشف الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، عن أبرز الحلول الطبيعية التي تساعد على حماية البيئة وكذلك السواحل من الأمواج والتآكل، لافتًا إلى أن أشجار المانجروف بمثابة مصدات طبيعية، وتعيد إنتاج الشعب المرجانية.

وأضاف سمعان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن أشجار المانجروف تقلل ظاهرة الاحتباس الحراري، لكونها تمتص ثاني أكسيد الكربون بنسبة أكبر من أي شجرة أخرى.

شجرة المانجروف تتحمل المياه شديدة الملوحة ولها جذور قوية وداعمة

 

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية، أن الأفكار القائمة على بناء ووضع الحواجز للحد من تآكل الشواطئ حل بشري، وليس من الطبيعة، إذ أن الحواجز تعمل كمصدات لحماية المدن من الأمواج العاتية، لكن شجرة المانجروف تتحمل المياه شديدة الملوحة ولها جذور قوية وداعمة.

وأشار أستاذ الدراسات البيئية، إلى أن الدول المتقدمة العظمى تعهدت خلال قمة المناخ بتوفير الدعم للدول النامية بمقدار 25 مليار دولار، والدعم سيشمل توفير أشجار المانجروف، التي تعمل كمصدات طبيعية لحماية السواحل والمدن الساحلية.

وأكد أستاذ الدراسات البيئية، أن أشجار المانجروف لها القدرة على تنقية المياه من المعادن الثقيلة أيضا، والدولة المصرية تسعى الآن إلى زيادة النسب المنزرعة بأشجار المانجروف.

أستاذ دراسات بيئة يستعرض حلول طبيعية منع تآكل السواحل منع السواحل تآكل

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