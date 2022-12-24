السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث مع محافظ أسوان المساهمة فى خطط التنمية بالمحافظة

من الحدث
من الحدث

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته لأسوان لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول كيفية استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بما يخدم ويساهم في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.

شمل اللقاء تناول موضوعات متعلقة بتنمية قطع أراضي وتطوير بعض الفنادق ورفع كفاءة عدد من فروع التجارة الداخلية والبدء في عدد من المشروعات الجديدة، بما يخدم أهالي أسوان.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظة بتفقد عدد من المشروعات داخل المحافظة على مدار اليوم.

الاستثمارات الاستثمارات الصينية في مصر الاستثمارات الصينية الأصول المملوكة أشرف عطية محافظ أسوان الرئيس الصيني شي جينبينج

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وائل لطفي

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