إصابة شخص فى تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب شخص في تصادم سيارة أجرة وملاكي في دوران رضا بالقرب من استاد الإسماعيلي، وعلى الفور انتقلت قوة من مديرية الأمن لإعادة فتح الطريق في الفور.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بإقليم القناة، برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية لإقليم القناة وسيناء، يفيد برصد الشبكة حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ملاكى بدوران رضا بجانب استاد الاسماعيلى، أسفر الحادث عن إصابة شخص تم نقله على الفور إلى المستشفى الجامعي.

وأوضح اللواء هنري: تم التنسيق والتواصل بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع هيئة الإسعاف لنقل المصاب للعلاج، وإدارة المرور لرفع الاثار الناتجة عن الحادث وتسيير حركة المرور، وذلك بناء على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

وفي سياق متصل، قامت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي ٥٧٠٩ أطنات خلال الفترة من ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ حتى ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع القمامة والمواد الصلبة بحمولات تقدر بـ٥٨ طنا.

وفي قرية عين غصين، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات وقمامة حوالي ٨٠ طنا، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ١٣٨ طنا من القمامة والمواد الصلبة.

وفي حيِّ ثان مدينة الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها بـ١٣١٧ طنا ذلك على مدار الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ٩٢٠ طنا على مدار الأسبوع الماضي.