البطريرك الكلداني لويس ساكو يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني

استقبل البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو، رئيسة وزراء إيطاليا والوفد المرافق لها جورجا ميلوني، في الصرح البطريركي بالعاصمة العراقية بغداد، حيث أكدت دعم أوروبا لمسيحيي العراق في إعادة اعمار مناطقهم، ودعتهم إلى عدم الهجرة من بلادهم.

في البداية، رحب بها البطريرك ساكو وشكرها على التفاتتها بزيارة البطريركية الكلدانيّة التي تعبّر عن دعمها للوجود المسيحي في العراق.

من جانبها، قدّمت ميلوني التهاني للمسيحيين العراقيين بمناسبة عيد الميلاد والسنة الجديدة، وعبرت عن سرورها في زيارتها للعراق ولقاءاتها مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وأكدت على إيجابيات الطروحات وخصوصًا أن العلاقة بين إيطاليا والعراق ممتازة.

وتناول الحديث دعم مواقف العراق في وحدته وسيادته وجهوده لبناء دولة حديثة وتشجيع الاستثمار، كما دار الكلام عن حقوق الإنسان والمواطنة ووضع المسيحيين وتهميشهم والظلم الذي وقع عليهم.

وعلى أوروبا دعم المسيحيين الشرقيين، سكان البلد الأصليين وتشجيعهم على البقاء والتواصل من خلال الإسهام في إعمار مناطقهم وخلق مشاريع صغيرة لامتصاص البطالة في بلداتهم. وسألت السيدة ميلوني عن تأثير زيارة البابا فرنسيس إلى لعراق في 2021 فأجاب غبطته أنها كانت إيجابيّة جدًا وتركت أثرًا في نفوس كل العراقيين خصوصًا خطاباته عن الأخوّة واحترام التنوع والتضامن والمسامحة والعيش بسلام وكرامة.

وتدق أجراس الكنائس الغربية في التاسعة مساء اليوم، إيذانًا ببدء قداس عيد الميلاد المجيد وفقَا للتقويم الغربي، مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الإنجليكانية الأسقفية.

قبل بدء قداس عيد الميلاد المجيد وفقَا للتقويم الغربي تزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

فيما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء اليوم ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.