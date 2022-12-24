نيللي كريم تضع جدولا للتوفيق بين تصوير «ليه لأ 3» و «عملة نادرة»

وضعت النجمة نيللي كريم جدولا تنظيميا للتوفيق بين تصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسل «ليه لا» والمقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات وبين مسلسلها الدرامي الجديد «عملة نادرة» والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

مسلسلات رمضان 2023

وعلمت «الدستور» أن نيللي كريم طلبت من المخرجة نادين خان تكثيف مشاهدها في العمل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من أحداث الجزء الثالث للعمل للتفرغ خلال الفترة المقبلة لمسلسلها الرمضاني «عملة نادرة».

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل دور امرأة مطلقة، حيث يناقش العمل قضايا المرأة والمطلقات بشكل أساسي.

مسلسل «ليه لأ3» بطولة نيللي كريم، صلاح عبدالله، عايدة رياض، أحمد طارق، معتز هشام، تأليف مريم نعوم ورشه سرد، إخراج نادين خان.

يُذكر أن الموسم الأول من «ليه لأ» قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل، وشاركها في البطولة هالة صدقي، شيرين رضا، محسن محيي الدين، ومحمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت وإخراج مريم أبوعوف.