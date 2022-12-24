حصاد وزارة التخطيط 2022.. إنجازات لتنمية مستدامة في كافة القطاعات

حققت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنجازات كثيرة ومتنوعة خلال عام 2022، تمثل أبرزها في استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للمرة الأولى منذ 30 عاما، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا" خلال مؤتمر cop27 بشرم الشيخ، وأيضا إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتمديد مصر والامارات للشراكة الاستراتيجية بينهما في التحديث الحكومي.

وتضمنت إنجازات الوزارة في 2022 إطلاق وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 التي استضافتها وترأستها مصر شهر نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في إفريقيا، كما شهدت وزيرة التخطيط على هامش المؤتمر توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.

وشملت الإنجازات كذلك إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جميع محافظات الجمهورية، وافتتاح مركز خدمات مصر بأسوان لتطوير أداء الخدمات الحكومية؛ تحقيقا للشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع.

واستضافت مصر الاجتماعات السنوية 2022 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة)، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.

كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نجاحها في إدراج "المنظومة الإلكترونية لمتابعة حياة كريمة" وتطبيق "شارك 2030 " عبر منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

وفي إطار تعزيز الشراكات، وفي أول صفقة للشركة السعودية المصرية ، أعلن صندوق مصر السيادي عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار، وهي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية .

وتم خلال 2022 إقرار مجلس النواب لقانون التخطيط العام للدولة الذي أعدته وزارة التخطيط ويساعد على مواكبة أحدث السياسات التخطيطية في العالم، ويرفع كفاءة الانفاق الحكومي، ويدعم اللامركزية، كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بهدف بناء الانسان وتحسين خصائص السكان.

ومثلت وزيرة التخطيط مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك، حيث استعرضت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في شتى أنحاء البلاد. كما أطلقت وزارة التخطيط العدد الأول من تقرير متابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18/2019) حتى (20/2021)، ويستعرض كافة البرامج التنمية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأطلقت الوزارة أيضا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة المرأة في مراكز اتخاذ القرار بهدف تكوين قاعدة بيانات مكتملة لوضع المرأة في مراكز اتخاذ القرار والمواقع القيادية، إلى جانب إطلاق الوزارة دليل عمل إدارة المشروعات والبرامج والأداء لتوفير الدعم اللازم لوحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال إدارة المشروعات والبرامج والأداء.

وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي"بما يعكس المنهجية التشاركية في وضع الخطة الاستثمارية للدولة، وكذلك إنشاء مجالس المهارات القطاعية لتحسين كفاءة سوق العمل بما يحقق أهداف الإصلاحات الهيكلية ورفع كفاءة سوق العمل، وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتم أيضا إطلاق منتدى التنمية البشرية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمنت إنجازات وزارة التخطيط خلال 2022 إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة.

وشهدت وزيرة التخطيط خلال 2022 احتفالية مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية تحت شعار "مصر والإمارات.. قلب واحد"، والتي شاركت وزارة التخطيط في الناحية التنظيمية، كما شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات المهمة، من بينها: مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، وتوقيع المذكرة الإطارية لمشروع إنتاج الوقود الأخضر مع شركة مصدر الاماراتية.

ووقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأكاديمية العربية بروتوكول تعاون لإطلاق أول حاضنة لرواد الأعمال من ذوي الهمم، كما أعلنت وزيرة التخطيط رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي طرح صندوق "إن أي كابيتال" الجديد لأدوات الدخل الثابت"30/15" لتلبية احتياجات السوق، حيث تم تغطية الاكتتاب الأول للصندوق بأكثر من 30 ضعفا.

كما شهدت وزيرة التخطيط توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة، وهو أول إطار مؤسسي يجمع شركاء التنمية، كما وقعت الوزارة ومعمل عبد اللطيف جميل بالجامعة الأمريكية بروتوكول تعاون لإطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر.

ووقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمكتب الإقليمي لمجلس السكان الدولي مذكرة تفاهم بشأن القيام بالدورة الثالثة لمسح النشء والشباب. كما وقعت الوزارة ومكتب الأمم المتحدة في مصر إعلان نوايا لتعزيز تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي المصري 2021 – 2024.

وفيما يتعلق بالذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة)، فقد أطلق المعهد خلال 2022 أول دليـل باللغة العربية للمصطلحات والتعريفات الرئيسية المتعلقة بالحوكمـة؛ لضمان تطور الجهاز الإداري، واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات كل الأطراف. كما اتفق المعهد والسفارة الدانماركية بالقاهرة على التعاون لتنفيذ برامج تدريبية مقدمة من مركز زمالة دانيدا؛ لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل.

وأطلق المعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة خلال العام نفسه منتدى الحوكمة الرشيدة في العالم الافتراضي "ميتافيرس" بالتعاون مع كلية "ثندربرد" للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا، بهدف التعرف بشكل أكبر على مفهوم "ميتافيرس" واستكشاف مدى الجاهزية لهذا التحول لضمان الحوكمة الرشيدة في هذا العالم الافتراضي.

كما أطلق المعهد النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي "الحوكمة والتنمية المستدامة وأثرهما على أداء وأهداف المؤسسة" لموظفي المحليات بمصر والدول الأفريقية، فيما تم للمرة الأولى ضم الموظفين من الصم والبكم إلى البرنامج التدريبي الخاص بالمحليات. وشهد عام 2022 تعاونا بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تنمية القدرات البشرية، وتعاونا بين المعهد ومعهد التنمية المحلية بكوريا الجنوبية في مجال بناء قدرات المسؤولين الحكوميين المحليين بهدف بناء وتنمية القدرات البشرية من خلال برامج دعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر، وكذلك شهد العام نفسه تعاونا مع كلية هيرتي للحوكمة بألمانيا.

وقام المعهد خلال 2022 بإطلاق أول دفعة أفريقية ضمن فعاليات مبادرة هي لمستقبل رقمي بهدف سد الفجوة الرقمية بين الجنسين في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي. كما أطلق المعهد بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة.