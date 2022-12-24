وزير الري: تأهيل 2812 كيلومترًا من الترع ضمن «حياه كريمة»

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، وذلك بحضور المهندس على منوفي رئيس مصلحة الري، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وقال "سويلم"، في بيان اليوم السبت، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم ، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها، بالإضافة لتوفير فرص العمل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأضاف أن الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في ٥٤ مركزًا من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" في نطاق ٢٠ محافظة من محافظات الجمهورية.

حيث تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية ٤٣٦٢ كيلومترًا بمراكز حياه كريمة ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٢٨١٢ كيلومترًا، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٥٥٠ كيلومترًا، كما إنتهت الوزارة من تنفيذ عدد ٢ عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان وجارى العمل بعدد ٤ عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة ، كما تم الإنتهاء من تشغيل عدد ٨ آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ مترًا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

كما قامت الوزارة بتدبير عدد ١١٤ قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٢٦ ألف متر مربع بمحافظات "سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة"، وذلك لإقامة ١٢٦ مشروعًا خدميًا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) ، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد (٤٨) قطعة أرض تلاها مشروعات مراكز الشباب (١٣ قطعة) ثم المراكز الطبية (٨ قطع) ، المواقف النموذجية (٦ قطع) ، المدارس (٥ قطع) ، الأسواق الحضرية (٥ قطع) ، الوحدات البيطرية (٤ قطع) ، وحدات الإسعاف (٤ قطع).