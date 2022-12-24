السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استفزاز سياسي.. الصين تحذر واشنطن من مساعدات عسكرية لتايوان

أرشيفية
أرشيفية

أعربت وزارة الخارجية الصينية السبت، عن استياءها القوي ومعارضتها لقانون الدفاع الأمريكي الذي وقعه الرئيس جون بايدن، وينص على منح مساعدات امريكية عسكرية لتايوان.

وأشارت الخارجية الصينية في بيان اليوم إلى أن قانون ميزانية الدفاع لعام 2023، وتعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة بـ858 مليار دولار، تضمنت بنوداً تضر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى مستوى المبالغة بالتهديد الصيني، معتبرةً ذلك تدخلاً تعسفياً في الشؤون الداخلية للصين وتشويهاً لصورة الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمثل استفزازاً سياسياً خطيراً للصين.

وسبق وطالب وزير الخارجية الصيني وانج يي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بأن تكف واشنطن عن كبح التقدم الصيني والاستغناء عن أسلوبها القديم المعتمد على التنمر أحادي الجانب.

الخارجية الصينية منح مساعدات عسكرية قانون الدفاع الأميركي تايوان ميزانية الدفاع قانون ميزانية الدفاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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