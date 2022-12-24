استفزاز سياسي.. الصين تحذر واشنطن من مساعدات عسكرية لتايوان

أعربت وزارة الخارجية الصينية السبت، عن استياءها القوي ومعارضتها لقانون الدفاع الأمريكي الذي وقعه الرئيس جون بايدن، وينص على منح مساعدات امريكية عسكرية لتايوان.

وأشارت الخارجية الصينية في بيان اليوم إلى أن قانون ميزانية الدفاع لعام 2023، وتعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة بـ858 مليار دولار، تضمنت بنوداً تضر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى مستوى المبالغة بالتهديد الصيني، معتبرةً ذلك تدخلاً تعسفياً في الشؤون الداخلية للصين وتشويهاً لصورة الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمثل استفزازاً سياسياً خطيراً للصين.

وسبق وطالب وزير الخارجية الصيني وانج يي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بأن تكف واشنطن عن كبح التقدم الصيني والاستغناء عن أسلوبها القديم المعتمد على التنمر أحادي الجانب.