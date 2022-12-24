السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. صالون تنسيقية الأحزاب يناقش «المسئولية المجتمعية للشركات»

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا، اليوم السبت، تحت عنوان "المسئولية المجتمعية للشركات"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب عددًا من المحاور أبرزها دور المسئولية المجتمعية للشركات، وأشكال المسئولية المجتمعية، وأهم المبادرات التي تحقق بها مبادئ المسئولية المجتمعية، فضلًا عن مبررات الاهتمام بالمسئولية المجتمعية للشركات في مصر، وكيف تمارس المسئولية المجتمعية في القطاع الخاص في مصر، وأبرز تحديات ممارسات المسئولية المجتمعية للشركات، بالإضافة إلى الواقع الفعلي للمسئولية المجتمعية في مصر، والدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في ممارسات المسئولية  المجتمعية، وأبرز التجارب الناجحة في مجال المسئولية المجتمعية للشركات، وكذلك البدائل السياسية لتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص.

يدير الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من؛ الدكتورة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، وحسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وشريف يحيي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وإسلام حمدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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اليوم.. صالون تنسيقية الأحزاب يناقش «المسئولية المجتمعية للشركات»

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