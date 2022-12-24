السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أمطار وانخفاض الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

أمطار
أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من السبت 24 ديسمبر حتى الخميس 29 ديسمبر 2022 على كل المدن بأنحاء الجمهورية. 

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ الطقس نهارًا يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل يكون مائلًا للبرودة في أوله باردًا في آخره على أغلب الأنحاء.

السبت 24 ديسمبر 2022

  • أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
  • أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من مدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.
  • نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحري العظمى 19- الصغرى 12
السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 14
جنوب سيناء العظمى 20- الصغرى 17
شمال الصعيد العظمى 21- الصغرى 9
جنوب الصعيد العظمى 22 – الصغرى 10

الأحد 25 ديسمبر 2022

  • أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث من 40٪ إلى 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
  • نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحري العظمى 20- الصغرى 13
السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 14
جنوب سيناء العظمى 23- الصغرى 16
شمال الصعيد العظمى 21- الصغرى 9
جنوب الصعيد العظمى 23 – الصغرى 10

الإثنين 26 ديسمبر 2022

  • أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
  • نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحري العظمى 20- الصغرى 13
السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 14
جنوب سيناء العظمى 23- الصغرى 16
شمال الصعيد العظمى 21- الصغرى 9
جنوب الصعيد العظمى 23 – الصغرى 10

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس الطقس امطار السواحل الشمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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أمطار وانخفاض الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

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