أمطار وانخفاض الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من السبت 24 ديسمبر حتى الخميس 29 ديسمبر 2022 على كل المدن بأنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ الطقس نهارًا يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل يكون مائلًا للبرودة في أوله باردًا في آخره على أغلب الأنحاء.

السبت 24 ديسمبر 2022

أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من مدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحري العظمى 19- الصغرى 12

السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 20- الصغرى 17

شمال الصعيد العظمى 21- الصغرى 9

جنوب الصعيد العظمى 22 – الصغرى 10

الأحد 25 ديسمبر 2022

أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث من 40٪ إلى 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحري العظمى 20- الصغرى 13

السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 23- الصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 21- الصغرى 9

جنوب الصعيد العظمى 23 – الصغرى 10

الإثنين 26 ديسمبر 2022

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحري العظمى 20- الصغرى 13

السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 23- الصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 21- الصغرى 9

جنوب الصعيد العظمى 23 – الصغرى 10