رسميًا.. على معلول أفضل لاعب فى الجولة الثامنة ببطولة الدورى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، فوز الدولي التونسي علي معلول بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وكان معلول قد ساهم في فوز الأهلي على فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وصنع معلول الهدف الأول الذي سجله أحمد عبد القادر في شباك فاركو خلال أحداث المباراة.

وتفوق علي معلول على الثنائي أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز، وذلك بعد أن حصل على 91% من الأصوات.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة: "حان الآن موعد الإعلان عن لاعب الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ‏ملك الحلول في النادي الأهلي، علي معلول هو لاعب الجولة الـ8 بناءً على تعليقات وردود المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".