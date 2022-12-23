الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شقيقة الصحفى محمود الجماس: «عاوزة حقه لأن أبويا طيب وهيسيبه»

محمود الجماس
محمود الجماس

كشفت فريزة الجماس، شقيقة محمود الجماس الصحفي بجريدة الفجر، سبب اعتداء عمها على شقيقها بماسورة على رأسه تسببت في وفاته.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "الحكاية بدأت من 6 شهور، لما أبويا حب يبيع 4 قراريط من ميراثه لشراء شقة لأخي، حيث طلب عمي من والدي شراء الأرض منه بثمن زهيد جدا، حيث سعر القيراط يعادل 120 ألف جنيه، وهو طلبه بـ70 ألفا فقط".

وتابع: "عمي لما عرف إن والدي يبيع الأرض لشراء شقة لأخي قال له مش هفرحك بيه وهحرق قلبك عليه، وبعد فترة كان أخي في الأرض وعلى غفلة قام عمي بضرب أخي بماسورة حديد على رأسه يوم 31 أكتوبر، ضربة قوية لدرجة أن مخ أخي كان خرج من رأسه، ودخل في غيبوية من وقتها، ومات أمس 22 ديسمبر بسببها".

ولفتت "فريزة"، إلى أن عمها هو من قتل شقيقها، لكن ابن عمها ذهب إلى قسم الشرطة وقال إنه هو من ضرب شقيقها، لأن عمره 17 سنة، متابعة: "عاوزه حق أخويا، وعمي هو من قتله، وأبويا طيب وحق أخويا هيروح".

فريزة الجماس محمود الجماس الصحفي بجريدة الفجر محمد الباز اخر النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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