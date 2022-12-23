محافظ دمياط تتابع جهود سحب تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، جهود الوحدات المحلية لرفع تجمعات مياه الأمطار، تزامنًا مع تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء.

وذكرت محافظ دمياط في بيان لها، أنه فور تلقي بيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تم تفعيل خطة الانتشار السريع لمسعادات شركة المياه والصرف الصحي، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية؛ للدفع بالمعدات وسيارات الشفط وانتشار الفرق بمناطق مختلفة لرفع أي تجمعات للمياه بالشوارع والطرق؛ لتسهيل وتيسير الحركة المرورية.