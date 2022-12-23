الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ دمياط تتابع جهود سحب تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية

امطار
امطار

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، جهود الوحدات المحلية لرفع تجمعات مياه الأمطار، تزامنًا مع تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء.

وذكرت محافظ دمياط في بيان لها، أنه فور تلقي بيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تم تفعيل خطة الانتشار السريع لمسعادات شركة المياه والصرف الصحي، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية؛ للدفع بالمعدات وسيارات الشفط وانتشار الفرق بمناطق مختلفة لرفع أي تجمعات للمياه بالشوارع والطرق؛ لتسهيل وتيسير الحركة المرورية.

محافظ دمياط مياه الأمطار الطقس امطار غزيرة الصرف الصحي

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محافظ دمياط تتابع جهود سحب تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية

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