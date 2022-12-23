الهجرة في أسبوع| زيارة أبناء المصريين في كندا للعاصمة الإدارية.. ومشاركات محلية وإقليمية للسفيرة سها جندي

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً سلطت من خلاله الضوء على النشاط الأسبوعي للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 17 ديسمبر إلى 23 ديسمبر الجاري وهو كالآتي:

نظمت وزارة الهجرة زيارة لوفد شبابي من أبناء المصريين بكندا للعاصمة الإدارية الجديدة، ضمت الزيارة 54 من أبناء المصريين بالخارج من الدارسين، شهدت إعلان رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة مفاجأة لأبناء الجيل الثاني بتقديم فرصة التدريب في مقر إدارة أكبر مدن الجيل الرابع

كما التقت وزيرة الهجرة ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، أعضاء ورموز الجالية المصرية بألمانيا عبر تطبيق زووم، حيث استعرضت التعديلات الجديدة على قانون السيارات تلبية لتوصيات المصريين بالخارج، ويعد ذلك اللقاء الأول الذي تلتقي فيه وزيرة الهجرة بإحدى الجاليات المصرية بالخارج من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تناول اللقاء تعديلات قانون الهجرة في ألمانيا، والترويج للمنتجات التراثية المصرية بالخارج.

وافتتحت “جندي” بحضور ممثلي الاتحاد الأفريقي والحكومات الأفريقية والمنظمات الأفريقية والدولية، ورشة عمل المرصد الأفريقي للهجرة بالرباط التابع للاتحاد الأفريقي، مشيدة بجهود السفيرة د. نميرة نجم، مدير المرصد الأفريقي للهجرة، وتعاونها لوضع خطة عمل مشتركة للتعاون مع المرصد والاستفادة من التجارب الناجحة بملف الهجرة وسط أوضاع إقليمية ودولية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين، ووضع استراتيجية لإحصاء المهاجرين بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للدول الأفريقية لإحصاء أعداد المهاجرين في القارة السمراء.

وشاركت الوزيرة في فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 13 بالقاهرة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء"التجارة والصناعة، المالية، التموين، التجارة والصناعة، قطاع الأعمال، والطيران المدني، والقوى العاملة"، حيث شاركت وزيرة الهجرة بجناح للتعريف بأبرز المبادرات والفعاليات التي تقوم بها الوزارة، ومن بينها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، والمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تستهدف ربط أبنائنا بالخارج بثقافتهم وهويتهم العربية، بجانب استعراض جهود المؤتمر الوطني "مصر تستطيع" والذي ساهم في اجتذاب مئات العقول المصرية بالخارج للمساهمة في خطط الدولة للتنمية المستدامة والمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية، وكذلك عرض لتجربة مركز وزارة الهجرة للحوار MEDCE.

إضافًة إلى مُشاركتها في الاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين، مؤكدة عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، حيث يحظى أبناء الجالية المصرية في البحرين بمعاملة طيبة، وتسهم بخبراتها في تعزيز التنمية بين البلدين، كما تستقبل مصر الآلاف من أبناء البحرين على مدار العام، يشعرون أنهم في بلدهم الثاني.

وتوجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة إلى مؤسسة "حياة كريمة" و"مجموعة نيو إيجيبت" المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لتوقيع بروتوكول تعاون لدعم فصول حياة كريمة المتنقلة لمحو الأمية الرقمية.. هذا التعاون يعد جزء من التمكين الاقتصادي لأهالينا بالقرى التي تدخل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتحت رعاية وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.. انطلق مؤتمر "آلية الانتقال إلى ألمانيا: تقييم احتياجات القدرات" في إطار تنفيذ برنامج THAMM وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين، وذلك بهدف طرح مجموعة من المقترحات والتوصيات لتنمية قدرات العمالة الماهرة التي تعزز من انتقالهم بين مصر وألمانيا، بجانب دعم الهجرة الآمنة والنظامية سواء على مستوى فني أو تنموي وتبسيط وتيسير الإجراءات التي تأخذ بيد المهاجر في رحلته.

وأخيرًا، عقدت السفيرة سها جندي، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين المصريين بالخارج أصحاب الاستثمارات الجديدة المقامة على أرض مصر، في مجالات تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة المتجددة، وذلك للاطلاع على خططهم المستقبلية في إطار زيادة حجم استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، من خلال افتتاح فرع جامعتين من أفضل الجامعات عالميا وإنتاج الوقود وبناء مدينة متكاملة.