الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«لافتة إنسانية».. «هبة» توزع الشوكولاتة مقابل ضحكة صافية

جريدة الدستور

عرض برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، تقريراً عن بنت مصرية توزع الابتسامة على المارة في الشارع.

وجاء بالتقرير عن لافتة إنسانية جميلة من شابة توزع شيكولاتة والمقابل ضحكة.

والفكرة جاءت أن الشوكولاتة مجاناً مقابل ضحكة، وتختار من بينها مقابل تدوين كلمة للشابة هبة تحتفظ بها مع ضحكة على الوجه، وتجوب هبة الإسكندرية ودهب والغردقة والإسماعيلية والرحاب ودور الأيتام والمسنين.

"هبة تبيع الحلو بالأحلى.. مقابل ضحكة من القلب وكلمة تجبر الخاطر".

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