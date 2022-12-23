الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برج القاهرة يتزين بالشعار الجديد لمبادرة «قادرون باختلاف»

مبادرة قادرون باختلاف
مبادرة قادرون باختلاف

تزين برج القاهرة، مساء اليوم الجمعة، بشعار مبادرة قادرون باختلاف الجديد، بهدف دعم ذوي الهمم وتشجيعهم على الاندماج في مختلف المجالات داخل المجتمع، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد للاحتفال بالنسخة الرابعة لاحتفالية قادرون باختلاف والمقرر انعقادها في نهاية شهر ديسمبر 2022.

وقد أعلنت مبادرة قادرون باختلاف، أمس، عن تفاصيل الشعار الجديد للمبادرة، الذي شارك في رسمه الشاب علي عبدالله من ذوي الهمم، حيث يتميز الشعار الجديد بفقاعتين نصيتين، الأولى تعبر عن ذوي الهمم وتتميز باللون الأزرق الذي يمثل الإعاقات الذهنية، واللون الأخضر يعبر عن الإعاقات الحسية، واللون الأحمر يعبر عن الإعاقات الحركية، واللون الرمادي هو الشخص المعافى الذي يساعد القادرون باختلاف.

وبالنسبة للفقاعة الثانية فتعبر عن مجهودات الدولة في إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدمج وتمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات، برعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

احتفالية قادرون باختلاف برج القاهرة مبادرة قادرون باختلاف ذوي الهمم الإعاقات الحسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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