الانتهاء من زراعة 235 ألف فدان قمح بالوادي الجديد

أعلن محمد كامل، وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، الانتهاء من زراعة 235 ألفًا و180 فدان قمح حتى الآن، بمختلف المزارع والشركات الزراعية الخاصة المنتشرة على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن أكبر المساحات المنزرعه بالقمح تقع بشرق العوينات بإجمالي 178 ألفًا و511 فدانًا.

وقال “كامل” في تصريحات له اليوم الجمعة، إن المديرية تخطط هذا العام لزراعة 392 ألف فدان قمح بهدف زيادة نسبة الإنتاجية عن العام الماضي، وهناك توجيهات بضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتطبيق الدراسة التصنيفية للتربة بالأراضي الجديدة بما يعظم العوائد ويحقق الاستغلال الأمثل لها.

من جانبه، أوضح الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن معظم المزارعين في الوادي الجديد انتهوا من تمهيد الأراضي استعدادًا لزراعة محصول القمح على مساحات شاسعة تتخطى 350 ألف فدان تقريًبا، مؤكدًا تفعيل لجان خاصة للمرور على حقول القمح منذ زراعتها للمتابعة والإرشاد عن أي عقبات قد تواجه المزارعين.

وأضاف أن تقاوي القمح عالية الجودة متوفرة بجميع الإدارات الزراعية ومراكز الإرشاد الزراعي بأسعار مخفضة كنوع من أنواع الدعم للمزارعين لزراعة أكبر قدر ممكن من المساحات وكذلك إنتاج أصناف عالية الجودة.