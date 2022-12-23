الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الانتهاء من زراعة 235 ألف فدان قمح بالوادي الجديد

قمح
قمح

أعلن محمد كامل، وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، الانتهاء من زراعة 235 ألفًا و180 فدان قمح حتى الآن، بمختلف المزارع والشركات الزراعية الخاصة المنتشرة على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن أكبر المساحات المنزرعه بالقمح تقع بشرق العوينات بإجمالي 178 ألفًا و511 فدانًا.

وقال “كامل” في تصريحات له اليوم الجمعة،  إن المديرية تخطط هذا العام لزراعة 392 ألف فدان قمح بهدف زيادة نسبة الإنتاجية عن العام الماضي، وهناك توجيهات بضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتطبيق الدراسة التصنيفية للتربة بالأراضي الجديدة بما يعظم العوائد ويحقق الاستغلال الأمثل لها.

من جانبه، أوضح الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن معظم المزارعين في الوادي الجديد انتهوا من تمهيد الأراضي استعدادًا لزراعة محصول القمح على مساحات شاسعة تتخطى 350 ألف فدان تقريًبا، مؤكدًا تفعيل لجان خاصة للمرور على حقول القمح منذ زراعتها للمتابعة والإرشاد عن أي عقبات قد تواجه المزارعين.

وأضاف أن تقاوي القمح عالية الجودة متوفرة بجميع الإدارات الزراعية ومراكز الإرشاد الزراعي بأسعار مخفضة كنوع من أنواع الدعم للمزارعين لزراعة أكبر قدر ممكن من المساحات وكذلك إنتاج أصناف عالية الجودة.

محافظة الوادي الجديد قمح الشركات الزراعية زراعة الوادي الجديد محصول القمح تقاوى القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

مصرع صحفى وإصابة 4 آخرين فى حادث سير بطريق «بورسعيد ـ المنزلة»

البحث عن 1000 محمد صلاح.. «المتحدة» تبهر الجمهور بأولى حلقات «اكتشاف مواهب الكرة»

سقوط السوق السوداء.. خبراء: رفع الفائدة يحد من التضخم وارتفاع الأسعار

الانتهاء من زراعة 235 ألف فدان قمح بالوادي الجديد

موجة طقس سيئ تضرب المحافظات.. وفرق الطوارئ تستعد للمواجهة

انتشال جثة شاب عثر عليها فى مياه نهر النيل بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة