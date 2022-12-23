ضمن «حياة كريمة».. الكشف على 5200 حالة خلال قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة علاجية ضخمة لأهالى عزبة العماروة بالمنتزه شرق المحافظة، بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو - وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 14 عيادة طبية فى تخصصات: الجراحة العامة، وطب الأطفال ، والأمراض الباطنة ، والتوليد وأمراض النساء ، وجراحة المسالك البولية ، وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب ، والأنف والأذن والحنجرة ، والقلب والأوعية الدموية ، والأمراض الصدرية ، وطب وجراحة العيون ، وتنظيم الأسرة ، والأمراض الجلدية والتناسلية، وطب وجراحة الفم والأسنان، بالإضافة إلى وحدة العلاج الطبيعى وعيادة ذوى الهمم.

وأضافت وكيل وزارة الصحة أنه شارك في القافلة 83 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى سيارات العيادات المتنقلة التابعين لإدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 5224 مريض من أهالى المنطقة، و تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 394 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا مسامير- منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 673 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة، و325 تحليلا بمعمل الطفيليات و 62 أشعة سينية و145 أشعة بالموجات فوق الصوتية،

كما قامت القافلة العلاجية الكبرى بالمنتزه إجراء التثقيف الصحى لـ 1563 مواطن من أهالى منطقة العماروة بالمنتزه فى عدد من الموضوعات الصحية.

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