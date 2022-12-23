الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: إصابة شرطى فرنسى خلال اشتباكات مع الأكراد

جريدة الدستور

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بإصابة أحد عناصر الأمن الفرنسي خلال الاشتباكات التي نشبت، اليوم الجمعة، بين الشرطة والأكراد الذين خرجوا في تظاهرات على خلفية الاعتداء الذي أودى بحياة 3 أكراد.

واعتقلت قوات الأمن الفرنسية، رجلًا يبلغ من العمر 69 عامًا، وفقًا لما قالته رئيسة بلدية باريس، كما فتح الادعاء العام تحقيقًا في الجريمة باعتبارها قتلا عمدا واستخداما للعنف، وقالت المدعية العامة أن التحقيق سيحدد ما إذا كانت الدوافع العنصرية لعبت دورًا ما في وقوع الحادث.

 

وقالت رئيس بلدية باريس، إن المجتمع الكردي وكل البارسيين مستهدفون بعمليات القتل التي ارتكبها ناشط يميني متطرف. 

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات حية من اندلاع اشتباكات الشرطة ومتظاهرين أكراد وسط باريس.

وأفادت القناة، بأن الشرطة الفرنسية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما تتسع رقعة التظاهرات.

 

وليست هذه المرة الأولى التي يخرج فيها المهاجرون الأكراد، احتجاجًا وتظاهرًا، حيث خرج الأكراد في 27 نوفمبر الماضي، احتجاجًا على عمليات عسكرية في الشمال السوري. 

تظاهرات في باريس الجالية الكردية الأكراد القاهرة الإخبارية الأمن الفرنسي

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