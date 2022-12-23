الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شاهد.. التحضيرات الأخيرة قبل سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما (صور)

مقر سحب قرعة كأس
مقر سحب قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

أتمت القاعة الرئيسية بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادها لمراسم سحب قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، والتي ستجرى في السابعة مساءً.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، صورًا للقاعة التي ستحتضن مراسم القرعة، والتي تبدو في أتم جاهزية قبل وصول مسئولي الاتحاد الإفريقي وممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة.

 

 

ويشارك في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا لعام 2023، 12 منتخبًا، وهم مصر (الدولة المنظمة)، تونس، بنين، نيجيريا، السنغال، جامبيا، إفريقيا الوسطى، الكونغو، أوغندا، جنوب السودان، موزمبيق، زامبيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة، على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل منها، أربعة منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة، إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

وسيتواجد منتخب مصر، على رأس المجموعة الأولى، كونها البلد المنظم للبطولة.

وكان «كاف» قد كشف عن إجراءات سحب قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.

وتم وضع مصر (الدولة المضيفة)، في المجموعة الأولى في المركز A1، بالإضافة إلى أوغندا (وصيف النسخة الماضية) وجامبيا (صاحبة المركز الثالث في النسخة الماضية)، اللذين سيحتلان المركزين B1 و C1. 

بينما تم وضع المنتخبات المصنفة الثلاثة التالية في النسخة الأخيرة، تونس، جمهورية إفريقيا الوسطى، موزمبيق في المستوى الثاني.

بينما ستكون المنتخبات الستة المتبقية التي لم تتأهل إلى النسخة الماضية في المستوى الثالث، وهم بنين ونيجيريا وزامبيا وجنوب السودان والسنغال والكونغو.

ففي الوعاء الأول (أوغندا وغامبيا)، فإن أول فريق يتم سحبه يذهب إلى المركز B1 على أن يذهب الفريق الثاني الذي يتم سحبه سيذهب إلى المركز C1.

وفي المستوى الثاني، (تونس وأفريقيا الوسطى وموزمبيق)، فإن أول فريق يتم سحبه يذهب إلى المركز A2، على أن يأتي الفريق الثاني الذي يتم سحبه سينتقل إلى المركز B2، على أن ينتقل الفريق الثالث الذي يتم سحبه إلى المركز C2.

أما المستوى الثالث، الذي يضم منتخبات (بنين ونيجيريا وزامبيا وجنوب السودان والسنغال والكونغو).

الفريق الأول الذي يتم سحبه سيذهب إلى المركز A3.، بينما يذهب الفريق الثاني الذي يتم سحبه سينتقل إلى المركز B3.


وينتقل الفريق الثالث الذي يتم سحبه إلى المركز C3، على أن ينتقل الفريق الرابع الذي يتم سحبه إلى المركز A4.

وسينتقل الفريق الخامس الذي يتم سحبه إلى المركز B4، في حين ينتقل الفريق السادس الذي يتم سحبه إلى المركز C4.

قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عام ا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد المصرى لكرة القدم كأس أمم إفريقيا تحت 20 عام ا مصر تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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