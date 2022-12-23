استمرار فعاليات اليوم الثاني من مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة الطيور

انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني من مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة الطيور في دورته الأولى داخل بحيرة المنزلة بمحمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد.

بحضور 5 أفواج سياحية تشمل أكثر من 200 مصور من المهتمين بمراقبة وتصوير الطيور من محافظات مختلفة، حيث قاموا بجولات بحرية داخل بحيرة المنزلة وكذلك زيارة أماكن تواجد الطيور، حيث تحتوي بحيرة المنزلة على أكثر من 200 نوع من الطيور منها 37 نوعا من الطيور النادرة.

صاحبهم في هذه الجولة محمد أبو الدهب - نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد والدكتور حسين رشاد- مدير محمية أشتوم الجميل وممثلين عن الجمعية المصرية لحماية الطبيعة والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، كما قدم قسم شرطة المسطحات المائية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة كل الدعم لتسهيل هذه الجولة .

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