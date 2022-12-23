بابا نويل عملاق بالإسكندرية احتفالًا بالكريسماس.. ومتابعون يسخرون: «إيه الرعب ده»

أثار تمثال ضخم يرتدي ملابس بابا نويل بأحد المولات الشهيرة بالإسكندرية، حالة من الجدل بين المواطنين، ورواد موقع التواصل الاجتماعي عبر انتشار صور له عبر “فيسبوك”، حيث علق المتابعون بأنه مُرعب ومخيف بسبب حجمه العملاق.

ونشر رواد السوشيال ميديا صورًا للتمثال الضخم بعبارات ساخرة:«إيه الرعب ده»، «بابا نويل اللي هيلم الهدايا اللي وزعها السنة اللي فاتت»، «لبسوا الروبوت التاكسي بابا نويل»، «ترانسفورمر لبس سانتا»، «بابا نويل بيقولنا محدش هيحتفل هنا»، كما توجه الكثير من أهالي الإسكندرية لالتقاط صورًا للتمثال مع صور سيلفي، فيما ردد آخرين أنه مخيف.

بابا نويل العملاق كما وصفه مواطنين ومتابعي السوشيال ميديا هو تم تمثال شخصية المتحولون بطل سلسلة من الأفلام الأمريكية، الذي صممه الفنان ابراهيم صلاح، والذي يصمم مجسمات عملاقة من الخردة، حيث عرض التمثال بداية عام 2022، والذي صمم باللونين الأسود والأصفر نسبة لتاكسي الإسكندرية، على ارتفاع 7 أمتار.

وقال إبراهيم صلاح، صاحب تمثال «المتحولون.. تاكسي إسكندرية» إنه صمم التمثال من الخردة لعرضه بأحد المولات في الإسكندرية، والذي حظى برد فعل كبير من المواطنين.

وأضاف لـ«الدستور» أن فكرة ارتداء المجسم زي بابا نويل هي فكرة إدارة المكان فقد شاهد التمثال مثل جميع المتابعين، مشيرًا إلى أنه بعد مشاهدة التمثال تحول لبابا نويل في احتفالات الكريسماس اقترح فكرة أخرى للاحتفال أن يعود التمثال لهيئته المتعارف عليه مع إمكانية أن يضاف إليه صندوق هدايا كبير، أو ارتداء قبعة بابا نويل على الرأس تعبيرًا عن الاحتفال.

وأوضح أنه مع ارتداء تمثال ارتفاعه 7 أمتار هذا الزي، رأى المواطنون بابا نويل بشكل عملاق، لذا كان شيئًا غريبًا وغير متوقع.