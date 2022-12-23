اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 16 ديسمبر إلى 22 ديسمبر، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي التي جاءت كالتالي:



الجمعة 16 ديسمبر

- مصر تستضيف المؤتمر الإقليمي الرابع للملتقى العربى للنساء ذوات الإعاقة تحت شعار "النساء ذوات الإعاقة فى مرحلة التعافى ما بعد كوفيد 19 ... نحو التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية".

- فيلم التضامن الاجتماعي "أبواب مكة" يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان طنجة السينمائي الدولي بالمغرب.



السبت 17 ديسمبر

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يستعرض جهوده وإنجازاته في "صالون رؤى الشباب" الذي نظمته مكتبة الإسكندرية بمشاركة 2000 شاب وفتاة وحضور وزير الشباب والرياضة وممثلو الوزارات المعنية وأعضاء مجلس الشيوخ.

- استمرارًا لجهوده.. البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة ينفذ تدريباته المتخصصة للمخطوبين بمحافظتي الأقصر وأسوان ومشاركة 376 مستفيدًا.



الأحد 18 ديسمبر

- انطلاق المؤتمر السنوي (22) للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "جهود التنمية ومحركات التغيير الاجتماعي" في الفترة من 19–21 ديسمبر 2022، وذلك استجابة للاهتمام العام بضرورة عقد اجتماعي جديد يواجه المشكلات المجتمعية.

- تنفيذًا للمبادرة الرئاسية “مصر بلا غارمات”، التضامن الاجتماعي تسدد ديون 451 غارمًا وغارمة في 18 محافظة، بالتعاون مع مؤسسة "المصري للتنمية والتعليم".

- في إطار مبادرة "الطالب المنتج"، وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم تختتم ورشها التدريبية على الحرف بهدف رفع معارف ومهارات الطلاب حول التراث الحرفي، ونشر ثقافة العمل الجماعى.

- بنك ناصر الاجتماعي يقدم إعانات نقدية وعينية بقيمة 57 مليون لدفع مصروفات الطلاب المتميزين، ودعم عدد من المستشفيات بأجهزة طبية، وتجهيز مراكز حضّانات للأطفال المبتسرين، وتطوير وحدة غسيل كلوي.

الإثنين 19 ديسمبر

- القباج تترأس الاجتماع الأول للجنة "تأهيل سكان المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بحضور ممثلي الوزارات المعنية والاجتماع يناقش البرامج التنموية المتكاملة لتلك المناطق.

- رائدات برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية، بالتعاون مع جمعية كاريتاس مصر، يشاركن في ندوات توعية في قرى محافظة قنا للتوعية بحماية النساء من كافة أشكال العنف في إطار انشطة حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات".

- بهدف الخطاب الديني والمجتمعي لتنمية الأسرة المصرية، برنامج وعى للتنمية المجتمعية يستكمل رجال الدين الإسلامي والمسيحي تحت عنوان "من أجل التنمية والحياة الكريمة".

- بنك ناصر الاجتماعي يقدم إعانات نقدية وعينية بقيمة 57 مليون لدفع مصروفات الطلاب المتميزين، ودعم عدد من المستشفيات بأجهزة طبية، وتجهيز مراكز حضّانات للأطفال المبتسرين، وتطوير وحدة غسيل كلوي.

- القباج تشهد الاحتفال بالعيد القومى لمملكة البحرين وترسل تحية لقيادة وشعب البحرين، مؤكدة على عمق العلاقة بين الدولتين ومتمنية تعاون وثيق على المستوى الاقتصادي في الفترة القادمة.

- القباج تشهد الحفل السنوي لمؤسسة راعي مصر للتنمية بحضور وزير الكهرباء والتحالف الوطني للعمل الأهلي والبنك التجاري الدولي، وتشيد بدور الجمعيات الأهلية في توفير خدمات صحية لحوالي 30% من الأسر، إلى جانب دورها في رفع الوعي المجتمعي.

الثلاثاء 20 ديسمبر

- برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العليا لشئون الحج.

- التضامن الاجتماعي تعقد اجتماع "اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية"، بهدف مناقشة مؤشرات إنجاز وحدة العدالة الجنائية للأطفال في إطار تناول مشروع العدالة الجنائية.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يعلن نتائج الدراسة التقييمية للحملة الإعلامية "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح بمقر الجامعة البريطانية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل سونيا بوماد مدير "مؤسسة شرق غرب"، بهدف بحث فتح سوق لمنتجات الحرف اليدوية للفئات الأولى بالرعاية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي والتوعية بالتراث المصري الأصيل.

- القباج تشهد احتفالية " صوت الصورة" بالشراكة مع جمعية وطنية تحت شعار "فاعل مش مفعول به"، وتوقع بروتوكول تعاون بشأن تحول دور الأيتام نحو اللامأسسة.

الأربعاء 21 ديسمبر

- رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والقباج، وإنجازات برنامج "تكافل وكرامة"، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

- مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر أول مديرية تستخدم الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

- الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" ينفذ قافلة طبية شاملة بمحافظة شمال سيناء، ويقدم خدماته لإجمالي 1,650 فرد بما يشمل الكشف الطبي، والعلاج، والتحاليل، والدعم النفسي، والتطعيمات.

- القباج تستقبل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاذ الصناعات المصرية، لبحث فرص التعاون لتوفير فرص عمل في المناطق الريفية، ولضم طلاب تكافل وكرامة الراغبين الالتحاق بالمدارس الفنية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لمناقشة استعدادات حج الجمعيات الأهلية للموسم القادم.

الخميس 22 ديسمبر

- بحضور دولة رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومُجمع الإصدارات المُؤمنة والذكية بشأن التنسيق لإصدار وتأمين مجموعة من الوثائق الحكومية.

- التضامن الاجتماعي تختتم ورشة عمل لمناهضة أسوأ أشكال العمل للأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت عنوان “الصرخة” لوقف عمل الأطفال ولدعم حقوق الطفل في التعليم وفي اللعب.

- التضامن الاجتماعي بالمنيا يشارك مع جامعة دارية بالمنيا، في إطلاق "عافر"، أول حملة بالصعيد تنطلق من محافظة المنيا للتوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال (ADHD) وسبل التعامل معه.

- في إطار الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث، الهلال الأحمر المصري ينفذ تدريب مكثف خلال ثلاثة أيام بمدينة الفيوم في إطار الاستعداد لمواجهة السيول.

- نيفين القباج تتفقد مستشفى 57357، لتقصى موقف التمويل وسبل الاستدامة، ولاستعراض فرص تقديم الدعم المساندة لاستمرار تقديم الخدمات بنفس الجودة.