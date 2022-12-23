«حياة كريمة» تلبي حلم أهالي «عرب كيما» بإنشاء وحدة صرف صحي

استمرارًا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لرفع المستوى المعيشي والخدمي للمواطن المصري، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بالمرور الميداني على المشروعات الجارية بعرب كيما التابعة لقرية إقليت بمركز كوم أمبو والمدرجة ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية للوقوف على شكوى أهالي القرية والتى يقطن بها 7 آلاف نسمة.

وفي رده على الشكوى التي قام المواطن بإرسالها على الواتساب الخاص بالمحافظ أكد ناجح مصطفى أحد أهالي أسوان، على أنه سيتم دخول خدمة الصرف الصحي مرحلياً من خلال تركيب الشبكات الداخلية والوصلات المنزلية لعرب كيما باعتبارها قرية فرعية من القرية الأم "إقليت" والجاري العمل حالياً فيها.

وقام أعضاء الوحدة برفقه أحد أصحاب الشكوى، وأيضاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شوقي مصطفى، بجانب المسئولين بالهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز التعمير والكهرباء، فضلاً عن رئيس القرية بالمعاينة على أرض الواقع بالمرور على مشروع إنشاء 6 عمارات سكنية بنسبة تنفيذ 35%.

وتم المرور أيضاً على مدرستين للتعليم الابتدائي والإعدادي بعرب كيما حيث تم دخولهم الخدمة بالفعل، بجانب الإنتهاء من وحدة طب الأسرة، فيما جارِ العمل في مشروع تطوير رفع كفاءة مركز شباب عرب كيما.

وهو الذي يتوازى مع تخصيص مساحة 1600 م2 لإنشاء سوق حضارى بمنطقة عرب كيما بايكات متعددة، وكافتيريا ودورات مياه عمومية، ليتزامن ذلك أيضاً مع تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بعرب كيما، والجاري العمل فيه بنسبة تنفيذ 75%، ويضم مد الكابلات المغذية من قرية الضما بكفور كوم أمبو لعرب كيما بإقليت، كما أنه جارِ كذلك تحسين خدمة مياه الشرب بتركيب مواسير 10 بوصة بنسبة تنفيذ 70%.

وفي نهاية الجولة قدم المواطن شكره وتقديره لمحافظ أسوان على هذه الاستجابة السريعة، والتفاعل مع شكواهم على الوجه الأكمل، مقدماً شكره أيضاً للرئيس السيسي على هذه المبادرة الإنسانية العظيمة التي تحقق طفرة غير مسبوقة داخل القرى، وتحسين مستوى المعيشة وواقع الحياة.