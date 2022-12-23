إصابة مواطن صعقًا بالكهرباء لسوء الأحوال الجوية فى العياط

أصيب مواطن صعقا بالكهرباء، بسبب سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار، بطريق مصر أسيوط الزراعي، نطاق مركز العياط.

البداية بتلقى اللواء عبدالرحمن سكر، مدير قطاع الجنوب، إخطارا من مأمور مركز شرطة العياط بوقوع حادث صعق كهربائي بالقرب من شارع المدبح بطريق مصر أسيوط الزراعي، نطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية تنسيقا مع شركة الكهرباء ورئيس مجلس المدينة وتم فصل التيار الكهربائي عن كافة الأعمدة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى العياط المركزي، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.