المطربة شذى تحتفل بعقد قرانها على وليد دعبس (صور)

احتفلت المطربة شذى بعقد قرانها على رجل الأعمال وليد دعبس، مساء الخميس، ونشرت صورًا وفيديوهات من الحفل الذي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.

وفاجأت شذى أصدقاءها بخبر عقد قرانها، بعدما ظهرت منذ أيام في لقاء تليفزيوني وتحدثت عن زملائها بالوسط الفني، وعلاقتها معهم، وشهد على عقد القران الفنان هيثم شاكر.

كانت الفنانة شذى، عبّرت عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "مخ تخين"، والتي طرحتها مؤخرًا.

وشهد المطرب هيثم شاكر، على عقد قران الفنانة شذى، على شاب خارج الوسط الفني، حيث تداول رواد السوشيال ميديا صور العروسين خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت شذى، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة وهيثم شاكر يمضي على عقد قرانها، وعلقت: "إني أطلب إنك تكون شاهد على عقد جوازي ده أكبر دليل على قيمتك عندي، وشكرًا ليك على كل السنين اللي عدت واللي جاية ربنا يخلينا لبعض يا أخويا وضهري وأطيب وأجدع هيثم في العالم".

580f674d-fe6c-445a-93d7-82f9932a3646

44c3e274-5529-4e50-82cb-bf501309dfbb

a3aee81e-387a-4500-adeb-6ebae324db73

d6aed2c1-97b5-4122-b349-68acb873a712

985216d7-5012-4559-8057-2931db813583

fbe2952a-9554-4ca3-9b14-7f45fa730b27