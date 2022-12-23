الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 960 أسطوانة بوتاجاز قبل البيع فى السوق السوداء بالقليوبية

إسطوانة بوتاجاز
إسطوانة بوتاجاز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (المدير المسئول عن مستودع أسطوانات البوتاجاز بمحافظة القليوبية، لتجميعه 960 أسطوانة بوتاجاز مختلفة الأحجام، قام المذكور بتجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسطوانة بوتاجاز الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أقسام شرطة التموين جهود أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكبرة حماية جمهور المستهلكين ضبط الجرائم التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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