الكرملين: الجيش الروسى أحرز تقدمًا فى مسألة نزع السلاح من نظام كييف

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي أحرز تقدما في مسألة نزع السلاح من نظام كييف.

وحول تحقيق هدف من أهداف العملية العسكرية الخاصة، قال "بيسكوف" إنه يمكن القول إن هناك تقدما كبيرا على طريق نزع سلاح أوكرانيا، مؤكدا أنه يمكن اعتبار أن الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا قد تحقق، وفقا لوكالة «نوفوستي» الروسية.

- الكرملين: لا توجد أى اتصالات مع واشنطن بشأن عقد لقاء بين الرئيسين

وفى وقت سابق من اليوم، قال بيسكوف إنه لا توجد أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى جو بايدن.

وحول إعلان بايدن إجراء مفاوضات مع بوتين، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي رغبته في إنهاء الصراع في أوكرانيا، قال "بيسكوف" إنه لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وأشار إلى أن الحديث يدور عن الانتهاء السريع من العملية العسكرية الخاصة شرط تحقيق جميع أهدافها، وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية.

وحول التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن كييف تعمل على إعداد مقترحات سلام ستكون جاهزة بحلول فبراير المقبل، قال بيسكوف إن ذلك "غير معروف، سمعنا زيلينسكي وكل ما قيل لا يستند إلى الوقائع اليوم التي لا يمكن تجاهلها".