«التنسيقية» تعقد ورشة عمل حول المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص.. اليوم

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل بعنوان "المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص"، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتتناول الورشة، مناقشة عدة محاور، منها؛ دور المسؤولية المجتمعية في تحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة بجانب آليات تشجيع الشركات لتعظيم دورها المجتمعي وأيضًا أطر الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومناقشة التشريعات المنظمة للمسئولية المجتمعية للشركات.

ويدير ورشة العمل، كل من النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها يوميًا مع المتخصصين من التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎