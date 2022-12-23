الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية الفرنسي يعلن اعتقال منفذ هجوم باريس

وزير الداخلية الفرنسي
وزير الداخلية الفرنسي

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال منفذ هجوم باريس، وكان قد وقع إطلاق نار وسط العاصمة باريس، قبل قليل، أسفر عن سقوط قتيلين، إلى جانب أربعة مصابين، في حين تمكنت الشرطة من توقيف مشتبه فيه في الستين من العمر، وسط حالة من الهلع.

وأشارت محطة "تي إف 1" الفرنسية إلى أن المعتقل رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، وأن عدد الجرحى وصل إلى 4 أشخاص على الأقل.

وأطلقت الشرطة الفرنسية تحذيرًا للمواطنين، بالابتعاد عن منطقة "رو دونغيه" في الدائرة العاشرة وسط باريس، بسبب عملية أمنية دائرة.

وقالت الشرطة، "عملية شرطة جارية الآن، تم القبض على شخص، تجنبوا هذه المنطقة وأفسحوا المجال لسيارات الإسعاف بالدخول".

وأشارت مصادر مختلفة إلى وجود إصابات بين المواطنين، بعد عملية إطلاق نار، ولم تكشف عن تفاصيل الإصابات وخطورتها، فيما ذكرت محطة "bfmtv"، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمتطابقة، أن إطلاق النار على مقربة من "مركز ثقافي كردي"، فيما لم تتضح بعد الأسباب التي تقف وراء الهجوم.

- تفاصيل الحادث

وذكر شاهد عيان في موقع إطلاق النار أن أحد المصابين تلقى رصاصة في الساق بينما كان في محل حلاقة، وقال المساعد الأول في بلدية باريس، إيمانويل غريغوار، إنه يشكر قوات الأمن على تحركهم الذي وصفه بالسريع، مضيفًا: أن التنسيق جار مع الشرطة والنيابة العامة من أجل فهم ما حصل.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة الفرنسية، إحالة التحقيق في حادث إطلاق النار وسط باريس إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية.

وزير الداخلية الفرنسى هجوم باريس العاصمة باريس الشرطة الفرنسية رو دونغيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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