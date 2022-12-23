الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن صدمته سيارة فى بلبيس بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقى مواطن مصرعه، بمحافظة الشرقية، إثر تعرضه لحادث، حيث صدمته سيارة بالقرب من منطقة الكوبرى العلوى بنطاق قسم شرطة بلبيس.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول مواطن مقيم في بلبيس، جثة هامدة.

وكشفت التحريات عن حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به بنطاق الكوبرى العلوى، بدائرة بندر قسم شرطة بلبيس، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مواطن محافظة الشرقية سيارة قسم شرطة بلبيس اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية

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