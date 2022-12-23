الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

8 مصابين في انقلاب سيارة نقل على طريق «الواحات – أكتوبر»

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق «الواحات – أكتوبر»، أسفر عن إصابة 8 مواطنين.

تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل الطريق الاقليمي اتجاه الواحات –اكتوبر ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل اختلت عجلة القيادة بيد سائقها مما تسبب في انقلاب السيارة، أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي  لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة نقل الواحات – أكتوبر 8 مواطنين اللواء هشام أبو النصر أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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