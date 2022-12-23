مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 فى قصف أوكرانى على دونيتسك

لقى ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون في دونيتسك الشعبية نتيجة قصف القوات الأوكرانية طال الأحياء السكنية.

وأعلن مقر الدفاع الإقليمي بدونيتسك الشعبية على مدار الـ24 ساعة الماضية، عن قتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين، نتيجة قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي دونيتسك الشعبية"، وفقًا لوكالة نوفوستى الروسية.

وصرح مكتب تمثيل دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف من عيار 155 ملم على حي كييفسكي في دونيتسك صباح اليوم الجمعة.

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ12 صاروخًا

وقبل يومين، أعلنت سلطات دونيتسك الشعبية، عن قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك بـ12 صاروخًا براجمات الصواريخ.

وقالت ممثلة الجمهورية في مركز التنسيق والمراقبة المشترك، إنها رصدت قصف القوات الأوكرانية عند الساعة 20:07 بالتوقيت المحلي مساء اليوم الأربعاء، على محور بلدة أورلوفكا ومدينة دونيتسك.

وأشار مركز التنسيق والمراقبة إلى أنه تم إطلاق 12 صاروخًا من راجمات الصواريخ على أحياء كييفسكي وفوروشيلوفسكي وكالينينسكي في المدينة.

وأعلن رئيس أركان الجيش الروسي، فاليري جيراسيموف، الخميس، عن أن جهود الجيش الروسي في أوكرانيا تتركز حاليًا على السيطرة على منطقة دونيتسك بأكملها في شرق البلاد.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن جيراسيموف قوله إن "الوضع على خط الجبهة استقر وتتركز الجهود الرئيسية لقواتنا على استكمال تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية" التي أعلنها الانفصاليون الموالون لروسيا.

وتقع مدينة أربين تحت الحصار الروسي، وهناك عملية حصار بشكل كامل للقوات الروسية، وهناك خطة لمحاصرة المدن التي يتواجد بها المقاتلون الأوكران وقطع الإمداد العسكري والغذائي عنهم، مشيرًا إلى أن هناك قصفًا روسيًا على بعض المنشآت والمباني بأوكرانيا.