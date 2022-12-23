جامعة القاهرة تشارك بفعالية في المبادرات القومية والعربية والإفريقية والدولية

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول مشاركة الجامعة الفعالة على مدار الـ5 سنوات الأخيرة في المبادرات والفعاليات على كافة المستويات الرئاسية والأفريقية والعربية والدولية، بما يساهم في دعم الدور المجتمعي والتنموي والخدمي للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.

واستعرض التقرير مشاركة الجامعة في العديد من المبادرات القومية، ومن بينها مبادرة "حياة كريمة" لرعاية الفئات والقرى الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم من خلال إطلاق 87 قافلة تنموية شاملة "طبية وبيطرية وزراعية متخصصة" لعدد من المحافظات، وإقامة معارض ملابس للطلاب بأسعار رمزية، وإنشاء مقر دائم داخل الجامعة لمبادرة حياة كريمة، ومبادرة "بناء الإنسان المصري" لعرض رؤى الشباب لكيفية بناء الإنسان المصري مجتمعيًا وثقافيًا وصحيًا ورياضيًا وتعليميًا، ومبادرة "صنايعية مصر" لتوسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات، بالإضافة إلى مبادرة "100 مليون صحة" من خلال العديد من المحاضرات للتعريف بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها، ومبادرة "مكافحة فيروس سي" من خلال إطلاق حملات الكشف المبكر عنه وعن السمنة والتقزم، بالإضافة إلى مبادرة "دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع" من خلال تنظيم العديد من الفعاليات.

وأوضح التقرير مساهمة جامعة القاهرة في العديد من المبادرات العربية، ومن بينها مشاركة 8 أطباء من أساتذة طب قصر العيني ضمن الفريق الطبي المصري لدعم الشعب اللبناني بعد حادث مرفأ بيروت، ومبادرة "بالعربي" التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، للارتقاء باللغة العربية والدعوة إلى التمسك باستخدامها، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الرقمي بالدول العربية في إطار "رؤية استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الرقمي في الدول العربية" بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وجاء في التقرير مشاركة الجامعة في المبادرات الأفريقية بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، ومن أهمها إطلاق "مشروع 1000 قائد أفريقي" الأول من نوعه على المستوى الاقليمي، والذي تقدم له أكثر من 5 آلاف شاب من 34 دولة أفريقية، ومبادرة "أفريقيا تتكلم العربية" بهدف تعليم 1000 أفريقي للغة العربية، واتفاقية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتدريب الطلاب، بالإضافة إلى تحويل كلية الدراسات الأفريقية إلى بيت خبرة أفريقية، وتطوير دورها في دعم التوجهات القومية نحو أفريقيا.