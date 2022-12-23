«صحة الإسكندرية» تؤمن ماراثون «زايد الخيرى» بـ5 فرق طبية

قالت الدكتورة هبة عارف- مديرة الإدارة العامة للرعاية العلاجية والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن 5 فرق طبية تابعة للمديرية قامت صباح اليوم الجمعة 23 ديسمبر بتأمين ماراثون «زايد الخيري» بالإسكندرية.

وأوضحت «عارف» أن الفرق الطبية ضمت 10 أطباء، و5 تمريض، و5 سائقين تم توزيعهم على خمس سيارات عيادات متنقلة اتخذت مواقعها منذ السادسة صباح اليوم، بالإضافة إلى 20 من المتطوعين لفريق ذوى الهمم.

وتابعت أن صاحبت العيادات المتنقلة المتسابقين من نقطة انطلاق الماراثون بشارع عمر طوسون خلف المقصورة الرئيسية باستاد الإسكندرية مرورًا بشارع شامبليون وكورنيش الإسكندرية، حتى المجمع الطبي بمصطفى كامل ثم استكمال المسار إلى طريق الحرية ثم ساعة الزهور بباب شرقى والعودة إلى الاستاد.

بينما جاء مسار سباق ذوي الهمم والأطفال (تحت 10 سنوات) وكبار السن (فوق 60 سنة) ليبدأ من نفس نقطة الانطلاق مرورًا بشارع شامبليون والكورنيش حتى مستشفى الشاطبي ثم استكمال المسار إلى طريق الحرية ثم ساعة الزهور والعودة إلى الاستاد.

وتوافد المشاركون، بالإضافة للأسر والعائلات، منذ صباح اليوم، لمشاهدة الحدث وحضوره على جانبي مساره، حيث جاء انطلاق وختام الماراثون من أمام استاد الإسكندرية العريق، أقدم استاد رياضي في مصر وقارة إفريقيا.

وكانت استعدت المحافظة لانطلاق الماراثون من استاد الإسكندرية، بالإضافة إلى أعمال التجميل بحي وسط الإسكندرية، حيث تتزين الإسكندرية على طول مسار الماراثون بأحيائها، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتجميل وتزيين خط سير الماراثون ونشر أعلام مصر والإمارات.

جدير بالذكر أن السباق في نسخته المصرية الحالية ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية، وستذهب عوائده هذا العام لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والحوادث.