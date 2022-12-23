الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بالذكرى الـ 66 لعيد النصر

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشعب المصري عامةً وأهل محافظة بورسعيد بصفة خاصة، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة- عيد النصر- في ذكرى مرور 66 عامًا على انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.

وقال المحافظ إن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد دائمًا تُعد أرض الإنجازات والانتصارات في الماضي والحاضر، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي حققتها بورسعيد مؤخرًا تضاف لسجل الإنجازات التاريخية لمحافظة بورسعيد، والتي شهدت مشروعات عملاقة تقام لأول مرة بالدولة المصرية، وحققت نهضة غير مسبوقة على كل الأصعدة، بسواعد أبنائها المخلصين.

وأكد محافظ بورسعيد أن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي ليست مقتصرة على احتفالات فنية فقط، بل تشتمل افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية، والتي تأتي ضمن سلسلة افتتاحات شهدتها بورسعيد في الآونة الأخيرة، وخلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح عدد من المشروعات فى مختلف المجالات، لاستكمال منظومة التنمية والتطوير التي تشهدها بورسعيد.

استكمال احتفالات أبناء المحافظة افتتاح عدد من المشروعات الانتصار أفتتاح عدد من المشروعات القومية

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وائل لطفي

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