الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يطلقان ماراثون زايد الخيري

ماراثون زايد الخيري
ماراثون زايد الخيري

يطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات ماراثون زايد الخيري الذى يبدأ من استاد الإسكندرية العريق اليوم الجمعة، بمشاركة نحو ٢٥ ألف من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية.
يحضر الماراثون محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون من الجانب الإماراتي، والسفيرة سعادة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، ولفيف من الرياضيين والإعلاميين.

رحلة "عمرة" وزيارة بيت الله الحرام
 ويخصص عائد ماراثون زايد الخيري فى نسخته السابعة لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، وتبلغ قيمة الجوائز نحو خمسة ملايين جنيهاً توزع على ٥ الآف مشارك، إضافة إلى إجراء قرعة علنية لاختيار ٦٠ فرداً من المشاركين لرحلة "عمرة" وزيارة بيت الله الحرام.
ويتضمن الماراثون فئات ومراحل عدة: الأولى لمسافة كيلومترين، والمخصصة لأصحاب الهمم والأطفال تحت 10 سنوات وكبار السن فوق 60 سنة، ثم السباق الرئيس الذي تبلغ مسافته 10 كيلومترات للرجال والسيدات والمحترفين.

وزير الشباب والرياضة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق مريم الكعبي محافظ الإسكندرية ماراثون زايد الخيري قرعة علنية سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة زيارة بيت الله الحرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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