الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لنشر إقرارات الرؤساء الضريبية علنا

النواب الأمريكي
النواب الأمريكي

أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، تشريعا يلزم مصلحة الضرائب الأمريكية بالكشف العلني عن الإقرارات الضريبية لرؤساء الولايات المتحدة وبدء عمليات تدقيق سريعة لملفاتهم، بعد أن تحرك الديمقراطيون لنشر الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب علانية.
وذكر موقع "رول كول"، أن مجلس النواب الأمريكي أرسل إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون من غير المحتمل أن يصبح قانونا في هذا الكونجرس، حيث يستعد أعضاء مجلس الشيوخ لمغادرة المدينة لقضاء عطلات حتى نهاية العام بعد الانتهاء من العمل في حزمة الإنفاق المالي الشاملة لعام 2023، لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يعتزمون مواصلة الضغط على هذه القضية العام المقبل.
وصوت لصالح مشروع القانون 220 نائبا في مجلس النواب مقابل رفض201.

 وانضم فقط خمسة أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس النواب إلى جميع الديمقراطيين في التصويت على الإجراء، والذي رفضه معظم أعضاء الحزب الجمهوري باعتباره هجوما حزبيا على ترامب.
وأنهى هذا التصويت معركة قضائية استمرت ثلاث سنوات للحصول على إقرارات ترامب الضريبية على مدى ست سنوات من مصلحة الضرائب. 

وكان ترامب أول رئيس منذ ريتشارد نيكسون لا يكشف طواعية عن إقراراته الضريبية.
وركز تقرير الديمقراطيين إلى حد كبير على عمليات تدقيق مصلحة الضرائب الأمريكية المنصوص عليها في اللوائح، بينما تضمن تقرير آخر من اللجنة المشتركة غير الحزبية المعنية بالضرائب معلومات عن عوائد ترامب والمجالات المحددة التي تتطلب مزيدا من الفحص من قبل المدققين.
ولم تصدر اللجنة  إقرارات ترامب الضريبية بنفسها حتى بعد ظهر يوم الخميس، لكن من المتوقع أن تقوم بذلك في غضون أيام - على الأكثر - في انتظار تنقيح المعلومات الشخصية مثل أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الحساب المصرفي.
وكانت لجنة السبل والموارد في الكونجرس الأمريكي قد صوتت يوم الثلاثاء، على نشر السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب علنا في خطوة من المؤكد أنها ستشعل خلافا سياسيا وكذلك غضبا بين بعض خبراء الخصوصية في الولايات المتحدة.

مجلس النواب الأمريكي مصلحة الضرائب الأمريكية الولايات المتحدة الديمقراطيون دونالد ترامب

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وائل لطفي

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