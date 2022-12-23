الآلاف من الشباب يشاركون البابا تواضروس التسبيح في «سينرجيا 4»

صلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلوات التسبحة الكيهكية "سينرچيا 4" التي نظمتها للمرة الرابعة لجنة جامعة بأسقفية الشباب.

بدأت "سينرچيا 4" في العاشرة من مساء أمس واختتمت بالقداس الإلهي الذي انتهى الساعة السابعة من صباح اليوم.

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، وبعض الآباء الكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، ومئات من الشمامسة من الطلبة الجامعيين. كما شارك الآلاف من الشباب والشابات الذين جاءوا من العديد من إيبارشيات مصر، وامتلأت بهم الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية لآخرها وامتدت تواجدهم إلى خارجها.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، صباح الجمعة الـ 9 من ديسمبر الجاري، والذي يعد أكثر الشهور تقديسًا لدى الأقباط.

- شهر كيهك

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من الشهور القبطية، ويتميز بعدة أسماء منها الشهر المريمي، وسبعة وأربعة؛ نظرًا لكثرة الطقوس والتسابيح المبهجة والسهرات الأسبوعية، والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم،والذي خصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لها كتابًا خاصًا في شهر كيهك والذي يسمى بالإبصلمودية الكيهكية.

ويُعتبر شهر كيهك هو الشهر الرابع في السنة القبطية، وتعتبره الكنيسة بمثابة مسيرة استعداد روحية نحو الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بما يتضمنه الشهر من تسابيح كيهكية وسهرات روحية مأخوذة من الأبصلمودية الكيهكية.



وبدأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر صوم الميلاد، والذي يُعد صومًا من الدرجة الثانية، إذ يمتنع فيه الأقباط عن أكل اللحوم والدواجن، متجهين نحو الأسماك والأطعمة النباتية، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد.