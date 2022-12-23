الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى القسم الثانى.. القناة يواجه وادى دجلة والجونة ضيفا ثقيلا على ملوي

القناة فاز في أخر
القناة فاز في أخر مبارياته على السويس

تقام اليوم الجمعة  10 مباريات في الأسبوع الحادي عشر لدوري القسم الثاني منها 8 مباريات في المجموعة الثانية ومباراتان في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد.

 

في المجموعة الثانية هناك مباراة قمة بين القناة المتصدر برصيد 28 نقطة بقيادة محمد حليم ووادي دجلة الخامس برصيد 19 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور ويسعى القناة لمواصلة انتصاراته وتأكيد إنفراده بالصدارة بينما يرفع وادي دجلة شعار لابديل عن الفوز لأن أى نتيجة أخرى ستبعده عن المنافسة.

 

ويستضيف إف سي زد الثاني برصيد 21 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي فريق كهرباء الإسماعيلية الثالث عشر برصيد 8 نقاط بقيادة أشرف خضر وفازإف سي زد في أخر ثلاث مباريات على مستقبل وطن والعبور وإيسترن كومباني ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 24 وتقليص الفارق مع القناة في حالة تعثره أمام وادي دجلة.

 

ويسعى السكة الحديد الثالث برصيد 19 نقطة بقادة أمير عزمي مجاهد لتحقيق فوزه الخامس على التوالي عندما يحل ضيفا على الترسانة الرابع برصيد 19 نقطة الذي يسعى بقيادة مدربه خالد عيد للعودة للانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع وادي دجلة.

 

ويحل الاتصالات السادس برصيد 18 نقطة بقيادة جمعة مشهور ضيفا على بورتو السويس الحادي عشر برصيد 11 نقطة بقيادة أشرف توفيق ويسعى الاتصالات لاستعادة نغمة الانتصارات بعد هزيمته في أخر مباراتين أمام القناة والإنتاج الحربي.

 

وفي باقي المباريات يلتقي الإنتاج الحربي السابع برصيد 13 نقطة بقيادة حسام عبد العال مع منتخب السويس الثامن برصيد 13 نقطة بقيادة ياسر الكناني.

 

ويستضيف الإعلاميين الخامس عشر برصيد 5 نقاط فريق النصر الأخير برصيد 5 نقاط في أول مباراة لأبو العينين شحاتة المدير الفني للإعلاميين الذي تولى المسئولية بعد رحيل علاء إبراهيم.

 

ويستضيف مستقبل وطن الرابع عشر برصيد 5 نقاط بقادة سامر عبد الرحمن فريق إيسترن كومباني الثاني عشر برصيد 9 نقاط بقيادة محمد صلاح .. ويحل بتروجت العاشر برصيد 11 نقطة بقيادة السيد عيد ضيفا على فريق العبور التاسع برصيد 13 نقطة في أخر مباراة لكرم جابر المدير الفني للعبور الذي سيرحل عن الفر يق.

 

وفي المجموعة الأولى يحل الجونة الرابع برصيد 20 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو ضيفا على فريق ملوي الحادي عشر برصيد 12 نقطة بقيادة إبراهيم صدقي ..ويستضيف ديروط الثامن برصيد 12 نقطة فريق النصر للتعدين الخامس برصيد 17 نقطة. 

دوري القسم الثاني القناة وادي دجلة الجونة فريق ملوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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