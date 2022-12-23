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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 23-12-2022 وخارطة الأمطار

الطقس في مصر
الطقس في مصر

ننشر لكم حالة الطقس اليوم، حيث تستمر حالة الطقس الغير مستقر طوال اليوم الجمعة حسب توقعات خبراء الارصاد الجوية مع تشكل فرص كبيرة لتساقط الأمطار على أغلب المحافظات الساحلية وتراجع درجات الحرارة بصورة كبيرة مع قدوم ساعات الليل، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة وخارطة تساقط الأمطار.

 

حالة الطقس اليوم 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة ليسود طقس دافئ مائل للبرودة على بعض الأنحاء الساحلية، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويسود الطقس المعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا مع توافر فرص سقوط الأمطار ، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد .

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وتستمر فرص الأمطار خلال اليوم على أغلب سواحل البحر المتوسط مثل مطروح و الأسكندرية وكفر الشيخ وحتى دمياط وبورسعيد، إلى أنها قد تمتد إلى مناطق سواحل شمال سيناء،  يصحب هطول الأمطار أصوات الرعد أحياناً وتكون فرصها الأعلى على السواحل الغربية مثل الأسكندرية و العلمين.

 

مع فترات النهار المسائية وحلول الليل تتحول الفرص إلى بعض محافظات الدلتا بشكل عشوائي على بعض مناطق مدن القناة وخليج السويس حتى تصل إلى أغلب مناطق إقليم القاهرة الكبرى بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وقد  يتشكل الرعد بشكل نادر على أماكن محدودة.

 

وحذر خبراء الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر جيدًا أثناء القيادة تحت هطول الأمطار واستخدام مصابيح الإنارة وإشارات التنبيه.

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة : العظمى 20  درجة والصغرى 15 درجة.
  • الإسكندرية:  العظمى 19 والصغرى 15 درجة.
  • مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة.
  • سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
  • قنا العظمى  23 درجة والصغرى 13 درجة.
  • أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

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وائل لطفي

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