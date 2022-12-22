جولات ميدانية.. قيادات الأحياء بالإسكتدرية يتابعون تطورات حالة الطقس بالتزامن مع «نوة الفيضة» (صور)

تواجد رؤساء أحياء الإسكندرية، والمختصين، بشوارع وميادين المحافظة لمتابعة حالة الشارع السكندري خلال تقلبات الطقس وهطول الامطار، وتمركز سيارات الصرف الصحي بالمناطق الساخنة وتسيير الحركة المرورية بالشوارع.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني على مدار اليوم، والتنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، لرصد أي معوقات بالشارع السكندري نتيجة الطقس التى تشهده المدينة الساحلية.

وقام التنفيذيون في الأحياء بالتنسيق مع المختصين بالكهرباء لإزالة أعمدة الإنارة التالفة وصيانة اللوحات الكهربائية وتأمينها والتأكد من عدم تأثرها بحالة الطقس، وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

وتمركزت سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات مياه الأمطار بنطاق المحافظة لنزح تجمعات المياه تيسيرًا على المواطنين وتسهيلا لحركة المرور.

وشهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، هطول أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة بالمدينة، بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرة والتي تجناح عروس البحر في النصف الأخير من شهر ديسمبر.

وتعرضت العديد من احياء المحافظة، لسقوط أمطار متوسطة، صحبها نشاط في حركة الرياح، وغيوم كست سماء الإسكندرية، مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، حيث تشهد محافظة الإسكندرية ، أمطار متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا مع فترات المساء وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود ،نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار اعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبء عن الشبكات وعلي خفض مناسيب البيارات واستمرار الاستعداد الكامل لسيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة استعدادا لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الامطار.

وناشدت محافظة الإسكندرية النواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.