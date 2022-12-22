«الدين في مستقبل البشرية».. كتاب جديد لـ عيسى بيومي

صدر حديثًا عن دار غراب للنشر والتوزيع، كتاب "الدين في مستقبل البشرية" للكاتب المهندس عيسى بيومي وهو الكتاب الرابع عشر للأديب والمفكر المصري عيسى بيومي، وجاء الغلاف بخطوط الفنان الخطاط التونسي عمر الجمني

ويعد كتاب “ الدين في مستقبل البشرية ” واحدًا من الكتب التي تخاطب عقل القارئ المثقف بما يحتويه من أفكار تتناول واقع عالمنا اليوم، وكيف يمكن للدين أن يؤدي فيه دورًا مؤثرًا يأمن به مستقبل البشر.

ويقدم الكاتب الصحفي مصطفى عبدالله هذا الكتاب للقارئ بكلمة على الغلاف يقول فيها:

"ينوب عنا المهندس عيسى بيومي؛ الروائي والمفكر في سَبر أغوار قضية تشغل بال كل منا، مهما اختلف دينه أو عقيدته أو فِكره أو لسانه؛ ألا وهي قضية الدين، هذه القضية الشائكة التي يتسلل إليها وعينا في محاولة لإدراك حقيقتها في العَلَن وفي الخَفَاءِ أيضًا، لاسيما وأننا وصلنا إلى حالة من القولبة اللافتة في تعاملنا مع الدين.. أيًا كان هذا الدين الذي نعتنقه أو نتشيع له، دون تفكير في حقيقة ما يرمي إليه أو ما أُنزِلَ من أجله، وبالتالي فإننا نقف موقف الرفض من الآخر الذي نختلف معه، أو يختلف معنا.

ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي أنفق مؤلفه سنوات عدة في القراءة والبحث في الجوانب المختلفة ذات الصلة بحقيقة الدين، ليخرج للقراء بهذا العمل القيم الذي يُمَكِّننا من الاقتراب من حقيقة الدين، ومن أهميته في الارتقاء بأحوال الإنسانية.

فالمؤلف يسعى إلى تأكيد أهمية الأديان في حياة البشر منذ فجر التاريخ، ويوضح تأثيرها في بناء القيم الإنسانية في المجتمعات باختلاف أماكن ظهورها وأزمنتها، كما يوضح المخاطر التي تَحدِق بالبشرية من جَرَّاء تجاوزات العلم الحديث وتطبيقاته التكنولوجية، ما لم توضع ضوابط لكبح جماحه، وفرض محددات أخلاقية تحكم أداء القائمين على تلك التجارب، لتحُول دون فعل المحظور من العبث بنا وبالطبيعة والكائنات الحية كلها.

كما يستعرض الكتاب أيضًا النظريات والاكتشافات العلمية التي أحدثت ثورة في فهم الإنسان للطبيعة، وفي تحديد القوانين الحاكمة لها، والتي كانت أساسًا للاختراعات العديدة التي يسَّرت العيش للإنسان على وجه الأرض، بل وأعانته على غزو الفضاء.

ويستقرئ الكتاب ما سيحمله المستقبل من تحديات أخلاقية للبشر نتيجة للتقدم العلمي الهائل الذي لا تحكمه ضوابط من ضمير.

ومن هنا، فكتاب "الدين في مستقبل البشرية" يؤكد على أهمية دور الأديان في السعي إلى مستقبل آمن للبشرية يقتدي بقيم الحق والعدل والمساواة.

جدير بالذكر أن المؤلف عيسى بيومي أصدر على مدى يزيد على ثلاثة عقود، 13 كتابًا تنوعت ما بين الرواية ومجموعات القصص القصيرة والدراسات الفكرية والأدبية، والسيرة الذاتية، كما أن له كتابين صدرا باللغة الإنجليزية.