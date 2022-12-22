الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شاركت فى تقديم أولى حلقات «كابيتانو مصر».. من هى ميرهان عمرو؟

ميريهان عمرو
ميريهان عمرو

خطفت الإعلامية ميرهان عمرو، الأنظار خلال مشاركتها في تقديم أولى حلقات برنامج كابيتانو مصر والذي يعد أكبر وأول برنامج لاكتشاف المواهب الكروية في مصر.

وترصد “الدستور” خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الإعلامية ميرهان عمرو بعد مشاركتها في تقديم أولى حلقات كابيتانو مصر.

- ميرهان عمرو، هي مذيعة رياضة مصرية ولدت عام 1990، تبلغ من العمر 32 عامًا.

- تعمل كمقدمة برامج عبر شاشة قناة في "أون تايم سبورت".

- درست في كلية الإعلام قسم إذاعة وتليفزيون.

- كانت بداية مشوار ميرهان الإعلامي في مجال الرياضة، إذ كانت تعمل في أول ظهورها عبر شاشة قناة "أون تايم سبورت"، مراسلة.

- تعد  أول مذيعة ومراسلة مصرية في المونديال وقد قامت بنقل فعاليات كأس العالم روسيا 2018.

- انتقلت إلى شاشة قناة "الأهلي الرياضية"، وأصبحت ضمن أفراد القناة بشكل رسمي في يناير 2020، قبل أن تعود مرة أخرى يونيو الماضي لقناة "أون تايم سبورت"، وتقديم برنامج "صباح أون تايم".

- تمت خطبتها العام الماضي من الفنان خالد عليش، إذ نشرت صورتهما من حفل الخطوبة وعلقت عليها قائلة: "رسميا أنا في الكنافة".

- كانت تحلم أن تعمل في مجال الإعلامي بأن تصبح مقدمة نشرة أخبار، وفي عام 2015.

- حصلت على دورة تدريبية في تقديم الأخبار بـ "أونا أكاديمي".

- في عام 2016 تم اختيارها للعمل في شاشة قناة "أون تايم سبورت"، حتى تصبح أول مذيعات القناة في ثوبها الجديد.

- سبق لها الزواج قبل الفنان خالد عليش، وشاركت في تقديم تغطية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في الدورة الرابعة والخامسة.

 

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية،  فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب  فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة ، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

الاعلام اكتشاف المواهب المتحد القدم العام الماضي الفنان خالد عليش الشركة المتحدة للخدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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