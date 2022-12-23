الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

يوم ترفيهى لذوى الهمم بمركز شباب كوم النور بميت غمر

جانب من اليوم الترفيهي
جانب من اليوم الترفيهي

نفذ مركز شباب كوم النور التابع لإدارة شباب ميت غمر يوم ترفيهي لذوي القدرات و الهمم " قادرون بإختلاف " ضمن خطة شهر ديسمبر اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، من داخل ملعب مركز شباب كوم النور بالتعاون مع المدرسة الفكرية بالقرية.

 

بدأت فعاليات الحفل بعمل مجموعة من الألعاب الترفيهية وتوالت فقرات الحفل المختلفة وفي نهاية اليوم أخذوا الصور التذكارية، و تم توزيع الهدايا على المشاركين من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، في جو مليء بالفرح والسرور ظهر على وجوه ذوى الهمم والقدرات الخاصة، بحضور ايناس الزين و شخصيات من أهالي القرية.

 

بإشراف إيمان حامد رئيس قسم الطلائع، والكابتن حازم صابر رئيس مجلس الإدارة، والأستاذة رانيا كيوان المدير التنفيذي بالمركز، وأعضاء مجلس الإدارة، ومشرف النشاط بالمركز، بمشاركة ذوي الهمم والقدرات الخاصة، فى حضور أولياء الأمور وأهالي القرية.

 

يحظى ذوى الهمم برعاية خاصة من الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة2030 ، بالاهتمام بذوى الهمم ودمجهم في المجتمع، وإشراكهم في الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى مراكز شباب الجمهورية.

جانب من اليوم الترفيهي
جانب من اليوم الترفيهي
جانب من اليوم الترفيهي
جانب من اليوم الترفيهي
جانب من اليوم الترفيهي
جانب من اليوم الترفيهي
مركز شباب ميت غمر يوم ترفيهي ذي الهمم كوم النور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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